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الأردني الكويتي ينظم حملة للتبرع بالدم لموظفيه

منذ ساعتين
الأردني الكويتي ينظم حملة للتبرع بالدم لموظفيه

وطنا اليوم:في إطار مسؤوليته الإجتماعية وضمن أنشطة خدمة المجتمع المحلي، نظم البنك الأردني الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023حملة للتبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم، وقد شهدت الحملة إقبالاً من موظفي الإدارة والفروع، وتهدف هذه الحملة إلى مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى الدم عبر المساهمة في تعزيز مخزون بنك الدم الوطني، ورفع حالة الوعي الصحي ونشر ثقافة التبرع بين موظفي البنك والتوعية بالفوائد الصحية لعملية التبرع.

 هذا وقد عبر القائمون على بنك الدم عن شكرهم وتقديرهم لأسرة الأردني الكويتي على دعمها المستمر ورعايتها لمثل هذه الحملات. علماً بأن البنك هو عضو في بنك الدم الوطني و يقوم بتنظيم حملتين سنويا.


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