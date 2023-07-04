كابيتال بنك يطلق تقريره الأول للاستدامة لعام 2022

وطنا اليوم:أصدر كابيتال بنك – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية والرقمية الشاملة – تقريره الأول للاستدامة لعام 2022 ، والذي جاء متوافقاً مع المعايير والمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs)، ومنسجماً مع الخطط الوطنية لرؤية الأردن 2025، وخطة العمل الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025.

وبإصدار هذا التقرير، يعزز كابيتال بنك مسيرته الرائدة نحو الاستدامة والتي يسعى من خلالها إلى دمج المنهجيات القائمة على الاستدامة البيئية والاجتماعية والحاكمية المؤسسية في عمليات البنك الرئيسية وخدماته المصرفية ومشاركة المجتمع لتدعيم النمو المستدام، وبما يسهم في ترسيخ مكانة البنك.

وبحسب التقرير، يقوم نهج الاستدامة في كابيتال بنك على عدد من المواضيع الجوهرية الحاسمة وعلى تماسٍ بأعماله الرئيسية، بحيث تندرج هذه المواضيع ضمن ثلاث ركائز للاستدامة ستعمل على تمكين البنك من زيادة تأثيره إلى أقصى الحدود وهي؛ العمل المناخي وحماية البيئة، وإيجاد قيمة مضافة للمجتمع، وتطبيق ممارسات حاكمية قوية ومسؤولة.

وسلّط تقرير الاستدامة الأول لكابيتال بنك الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققها البنك خلال العام الماضي، فعلى صعيد العمل المناخي وحماية البيئة فقد أسهم تمويل البنك لمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، وإطلاق مبادرات إعادة التدوير وتوفير الطاقة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

وعلى صعيد إيجاد قيمة مضافة لموظفي البنك وللمجتمع، عمل كابيتال بنك على توفير بيئة عمل مثالية لموظفيه على مختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم لتعزيز إنتاجيتهم وزيادة ثقتهم وولائهم للبنك، فيما نفذ البنك ودعم مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعزز من دوره على الصعيد المجتمعي والإنساني، وعمل على دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأجرى استطلاعات للرأي لزيادة مستوى رضا عملائه ومعالجة المشاكل والتحديات التي قد تواجههم خلال إجراء معاملاتهم.

وعلى صعيد الحاكمية المؤسسية، طبق كابيتال بنك العام الماضي نظاماً للإدارة الاجتماعية والبيئية لدمج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحاكمية في عملية صنع القرار الائتماني للبنك، إلى جانب تركيز البنك على مجالي الابتكار والرقمنة من خلال تحسين قدرات الخدمة الذاتية ، والتركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية مما يدعم الشمول المالي ويعزز الاقتصاد.

وقد ساهمت هذه الإنجازات في حصول كابيتال بنك على العديد من الجوائز العالمية أبرزها ؛ “البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في الأردن 2022″، و”أفضل بنك في الأردن” لعام 2022، من مجلة CFI.co العالمية، إضافة إلى جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من مجلة يوروموني (Euromoney) العالمية.