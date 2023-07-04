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الغرامة 10 دنانير لفتاة أردنية حاولت الانتحار من فوق جسر عبدون

منذ ساعة واحدة
الغرامة 10 دنانير لفتاة أردنية حاولت الانتحار من فوق جسر عبدون

وطنا اليوم:حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليها (ح.د) بجرم الشروع بالانتحار، والحكم عليها بالغرامة عشرة دنانير والرسوم.
وتتلخص حيثيات هذه القضية، بأنه ورد إخبار للشرطة بوجود فتاة على جسر عبدون تنوي الانتحار، حيث تم مشاهدتها تقف قرب حافة الجسر محاولة إلقاء نفسها، وقد تم التفاوض معها فعدلت عن الانتحار.
يذكر أن الفقرة (1) من المادة (339) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الإنتحار في مكان عام بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادةً وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك بإتفاق جماعي


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