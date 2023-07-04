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خطة مرورية بالتزامن مع امتحان التوجيهي

منذ ساعة واحدة
خطة مرورية بالتزامن مع امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:أكدت إدارة السير، اليوم الثلاثاء، أن مرتباتها انتشرت بشكل مبرمج أمام قاعات الثانوية العامة، حرصا منها على خلق بيئة مرورية آمنة بهدف تجنب الوقوف العشوائي والمزدوج ومسببات ازعاج الطلبة.
ودعت إدارة السير خلال استعراضها التقرير المروري؛ أهالي الطلبة بالالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب الوقوف المزدوج والخاطئ أمام المدارس.
وتبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، بمشاركة 189.410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة


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