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الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات وعمليات التهريب

منذ ساعة واحدة
الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات وعمليات التهريب

وطنا اليوم:استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين.
الصفدي أكّد خلال لقائه مع نظيره السوري فيصل المقداد على موقف الأردن الداعم لاستقرار الأوضاع في سوريا، والوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، وتعزيز لغة الحوار السوري-السوري.
وبحثا الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعددا من القضايا الثنائية.
وأضافت أن الصفدي والمقداد بحثا الأوضاع على الحدود الأردنية السورية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وعمليات التهريب.
و أثنى المقداد على دور الأردن فيما يتعلق بجهوده للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، وأيضا فيما يتعلق بعمليات ضبط الحدود.
كما بحثا ملف اللاجئين السوريين، في الوقت الذي أكّد فيه الصفدي خلال اللقاء إيجاد الظروف اللازمة لتسهيل العودة الطوعية لهم.


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