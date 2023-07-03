كابيتال بنك ينظم فعالية لموظفيه حول الصحة والعافية بالتعاون مع تطبيق “منصة كُن”

وطنا اليوم:احتفالاً بيوم العافية العالمي، نظم كابيتال بنك فعالية لموظفيه حول الصحة والعافية، و ذلك بالتعاون مع فريق “منصة كن” تحت برنامج “كن معكم” للعافية المؤسسية، وبرنامج الصحة والناس.

ويهدف اليوم العالمي للعافية الذي يحتفل به في جميع أنحاء العالم إلى توجيه أفكار كل من الأفراد والمجتمع نحو “العيش الكريم” وزيادة الوعي بأهمية إعطاء الأولوية للصحة.

واستعرض خبراء فريق “منصة كُن” وبرنامج الصحة والناس أمام 100 موظف من كابيتال بنك سبل تعزيز الصحة الجسدية، والعاطفية والمالية عبر تخفيف ضغوطات الحياة، والتركيز على التأمل و الصفاء الذهني، إضافة إلى إقامة مجموعة من الأنشطة حول العافية وتعزيز الصحة والتغذية والعلاج المضاد للإجهاد وممارسات الحياة السليمة.

وأكدت رئيسة إدارة الموارد البشرية في مجموعة كابيتال بنك، هيا أبو عطا على أهمية تنظيم هذه الفعالية بشكل دوري لانعكاساتها الايجابية على صحة وسعادة الموظفين، وبالتالي تعزيز أدائهم وزيادة إنتاجيتهم، لافتة إلى أن كابيتال بنك يحرص باستمرار على توفير بيئة عمل مثالية لموظفيه لضمان بقائهم في الطريق الصحيح لأداء أعمالهم على أفضل وجه.