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الاعيان يدين الاعتداء الوحشي على جنين ومخيمها

منذ ساعة واحدة
الاعيان يدين الاعتداء الوحشي على جنين ومخيمها

وطنا اليوم:دان مجلس الاعيان ، الاعتداء الوحشي والعدوان الهمجي ، الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الاثنين ، وذهب ضحيته خمسة شهداء حتى الظهيرة ، اضافة الى وقوع عدد كبير من الاصابات بين المواطنين بعضها حالات خطرة وحرجة .
واستهجن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في بيان اصدره صباح اليوم ، صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان ، على جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة وجيشها وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ، مؤكدا ان هذا الصمت المريب على ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ، بمثابة وصمة عار في جبين الانسانية والمدافعين عن حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني في العالم .
وطالب الفايز كافة القوى الحية المؤمنة بحق الحياة والحرية للشعوب ، بممارسة ضغوطات على دولها ، بهدف دفع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، الى اتخاذ تدابير حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ، ومحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ، والعمل على وقف الممارسات العنصرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وأضاف الفايز “أننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية ، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا الكامل لمختلف الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والاستقلال ” ، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا ، مساندا للجهود التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد ، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني


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