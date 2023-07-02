جيدكو في بوليفارد العبدلي

وطنا اليوم:تفتتح المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بداية الأسبوع القادم متجراً في بوليفارد العبدلي وذلك لعرض مجموعة من عينات المنتجات الأردنية التي ساهمت في تطويرها من خلال برامجها للدعم الفني والمالي ولمدة ثلاثة أشهر حيث سيتم عرض منتجات أردنية المنشأ وبشكل متنوع بكل فترة لإتاحة المجال لاطلاع زوار العبدلي على أكبر عدد ممكن من هذه المنتجات.

وكانت المؤسسة قد وقعت مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اتفاقية تعاون تمنح فيها شركة العبدلي متجراً مجانياً دون أي تكلفة على المؤسسة أو الشركات العارضة خلال فصل الصيف الحالي، إيماناً منها بالدور الوطني والمسؤولية المجتمعية وبهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها والتطور الذي رافق عمليات الانتاج الوطني وبهدف زيادة ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية.