توقيع إتفاقية تعاون بين البريد الاردني و ارامكس الاردن

وطنا اليوم:وقعت شركتا البريد الأردني و”شركة ارامكس” الاردن المحدودة اليوم الاحد، اتفاقية تعاون مشترك، في مجال الشحن الدولي السريع .

وبحسب بيان لشركة البريد، فأن هذه الاتفاقية ستمكن عملاء البريد الاردني بإستخدام خدمة الشحن الدولي السريع لنحو 220 دولة حول العالم .

ووقع الاتفاقية مدير عام شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب، والمدير العام “لشركة ارامكس “الاردن المحدودة ، رائد نورس ، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود، إن الاتفاقية ستعمل على تعزيز تطوير الخدمات البريدية المقدمة للمتعاملين مع البريد من خلال توسيع القنوات اللوجستية المتاحة لنقل البريدالخاص بهم ضمن المحطات البريدية التي تمتلكها شركة ارامكس حول العالم .

واشار الداوود الى أن ادارة شركة البريد الاردني تسعى الى تقديم خدمات نوعية لعملاء الشركة من خلال ما توفره هذه الاتفاقية من تقديم خدمة البريد السريع الدولي “Door to Door” أي من الباب الى الباب” بالإضافة إلى خدمات الشحن والتي تشمل”220″ دولة حول العالم ، وبأسعار تفضيلية معتمدة على أحدث الوسائل التي توفر الدقة والسرعة والثقة، حيث سترفع من مستوى الخدمة المقدمة نوعيا لعملاء شركة البريد الاردني، مشيرا في الوقت نفسه الى أن المستقبل سيشهد شراكات اخرى مع ارامكس في العديد من المجالات المتعلقة بالخدمات اللوجستية .

من جهته، رائد نورس، أكد على حرص شركة ارامكس على التعاون مع شركة البريد الأردني باعتبارها مشغلا عاما للبريد بالمملكة.