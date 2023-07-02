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الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

منذ 5 ساعات
الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.
ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3/7/2023 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).
وسيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

لمعرفة أسماء الضباط المستفدين لدفعة شهر7، اضغط هنا.

لمعرفة أسماء الضباط وضباط الصف والافراد المستفيدين لدفعة شهر7، اضغط هنا


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