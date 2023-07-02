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كثافة مرورية على مداخل عمان مع عودة الدوام

منذ 5 ثواني
كثافة مرورية على مداخل عمان مع عودة الدوام

وطنا اليوم: أظهر التقرير المروري عبر اذاعة الأمن العام الأحد، أن هناك حركة سير نشطة مع بدء عودة الدوام الصباحي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث انتشرت الفرق الميدانية المختصة على كافة الطرق الرئيسية وعملت على تسيير حركة المركبات دون أي عوائق تذكر.
كما تواصل مجموعات الدوريات الخارجية بمهامها وواجباتها الانسانية من خلال ترفيق ومتابعة مسير حافلات جاج عام 68 وتأمين وصولهم الى جسر الملك حسين.
وأكدت الادارات المرورية ضرورة التزام السائقين ومستخدمي الطريق بقواعد السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة، حفاظا على سلامتهم وتجنبا لوقوع الحوادث


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