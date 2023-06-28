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الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

منذ ساعة واحدة
الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

وطنا اليوم:قال مدير شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، إنّ الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.
وحول الربط الكهربائي مع العراق، بين الراواشدة، أن مشروع الربط يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب المقبل


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