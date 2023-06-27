البوتاس العربية تهنئ الملك وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية،وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى أيات التهنئة والتبريك إلى

مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده دائما على الأردن وشعبه وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والسلام والرفعة.