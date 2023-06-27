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الرزاز في دارة عدنان ابوالراغب وحضور كبير من وزراء جكومة الخصاونة الذي يقضي اجازة في لندن

منذ ثانيتين
الرزاز في دارة عدنان ابوالراغب وحضور كبير من وزراء جكومة الخصاونة الذي يقضي اجازة في لندن

 

 

وطنا اليوم – دعا رئيس غرفة صناعة الأردن السابق عدنان ابو الراغب مساء امس الاثنين، عددا من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقة والضباط السابقين على أمسية اقامها على شرف رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز.
حيث حضر الامسية، التي تخللتها وليمة عشاء، رؤساء وزارات ووزراء سابقون ونواب وأعيان وقائدين سابقين للجيش ومدير امن عام سابق وعدد من ضباط المخابرات السابقين وعدد من الوزراء الحاليين في حكومة الخصاونة.

فيما علمت وطنا اليوم ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة يقضي اجازة راحة واستجمام في لندن وسيبقى هناك طيلة فترة عيد الاضحى.


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