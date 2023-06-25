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القوات المسلحة الأردنية و البوتاس العربية توقعان اتفاقية لتطهير منطقة امتياز الشركة الجنوبية من الألغام

منذ ثانيتين
القوات المسلحة الأردنية و البوتاس العربية توقعان اتفاقية لتطهير منطقة امتياز الشركة الجنوبية من الألغام

وطنا اليوم:وقعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/مديرية سلاح الهندسة الملكي وشركة البوتاس العربية اتفاقية لغايات تطهير وإزالة الألغام من المنطقة الجنوبية من مناطق امتياز الشركة وذلك تماشياً مع استراتيجية شركة البوتاس العربية لتنفيذ مشاريع مستقبلية في المنطقة ضمن خططها طويلة الأجل.

ووقعت الاتفاقية تحت رعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحاده أبوهديب، حيث وقعها مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن إقبال البواعنة، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم فرق التطهير من سلاح الهندسة الملكي بمسح أرضي كامل لمنطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 24 كيلو متر مربع وتطهيرها من الألغام وفق المقاييس العالمية لتطهير الألغام.

وتأتي الاتفاقية ضمن الترتيبات المشتركة ما بين القوات المسلحة الأردنية/سلاح الهندسة الملكي وشركة البوتاس العربية للاستفادة من الخبرات والإمكانيات والكفاءات العالية لدى سلاح الهندسة الملكي في تطهير الألغام في مناطق امتياز الشركة تماشياً مع سياسات السلامة العامة في الشركة وبحيث يمكن الشركة من تنفيذ خططها ومشاريعها التوسعية في هذه المنطقة.

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