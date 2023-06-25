جت تعيد تشغيل رحلاتها الى السعودية

وطنا اليوم:انطلقت صباح اليوم من مكتب شركة جت للنقليات اولى رحلاتها المنتظمة باتجاه المملكة العربية السعودية متوجهة نحو الرياض وجدة بعد انقطاع دام اربع سنوات معلنة لمسافريها التزامها بتقديم خدمات مستمرة وبمعدل يومين اسبوعيا للتنقل بين عمان والرياض وجدة بالتعاون مع وكيل نقل متخصص داخل الاراضي السعودية لتسهيل الاجراءات والحركة.

وتؤكد شركة النقليات السياحية الاردنية مالك العلامة التجارية ” جت” سعيها لاعادة تعزيز وتقوية خدمات النقل المتكامل وباعلى درجات الرفاهية والسلامة مع عدد من المدن العربية ضمن استراتيجيتها في المحافظة على خطوط الربط والنقل الاستراتيجية والتي تعمل الشركة عليها منذ سنوات طويلة.

وكانت شركة جت قد اطلقت الاسبوع الماضي برنامجا لخدمة التنقل بين عمان وكافة محافظات جمهورية مصر العربية ضمن برنامج اطلق عليه ” من بيتك لبيتك” يقدم خدمة النقل من موقع سكن المسافر في عمان والمحافظات التي تنطلق منها حافلات الشركةالى موقع سكن المسافر الىمحافظات جمهورية مصر العربية في غاية ضمان تكاملية الخدمة.