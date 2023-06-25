أمنية تنظم يوم فرح لعدد من أطفال مخيم البقعة بالتعاون مع جمعية “فكر بغيرك” الخيرية

وطنا اليوم:تحت مظلة أمنية الخير وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت شركة أمنية، في مقرها الرئيسي يوم فرح لعدد من أطفال مخيم البقعة وذلك بالتعاون مع جمعية فكر بغيرك الخيرية.

وتضمنت الفعالية التي حضرها مجموعة من الأطفالتتراوح أعمارهم ما بين 8- 14 عاماً، عدداً من الأنشطة البدنية والرياضية والترفيهية، وقراءة القصص والدبكة، فيما وزع مجموعة من موظفي أمنية المتطوعين الهدايا والحلويات على الأطفال.

ويأتي إقامة هذه الفعالية، ترجمة لاستراتيجية شركة أمنية للمسؤولية الاجتماعية وتنفيذاً لمبادئ برنامج أمنية للتطوعUVolunteer المسجلعلى منصة “نحن” – المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، والتي تسعى من خلالهما الشركة إلى تعزيز مساهمتها الفاعلة في تمكين المجتمعات التي تعمل بها، من خلال دعم ومساندة الفئات المهمشة والأقل حظاً.

وأعرب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، زيد الإبراهيم، عن سعادة الشركة بتنظيم مثل هذه الفعالية التي تسهم في رسم الابتسامة على وجوه مجموعة من الأطفال الأقل حظاً من مخيم البقعة، وأدخلت الفرح والسعادة على قلوبهم، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الجميلة تعبر عن النهج الإنساني الذي تتبناه الشركة وتنفذه من خلال استراتيجية مسؤوليتها الاجتماعية.

ولفت الإبراهيم إلى أن شركة أمنية وفي سبيل تعزيز دورها المجتمعي وتنفيذ مبادراتها الإنسانية، تتعاون مع عدد منالمنظمات والجمعيات خيرية مثل جمعية “فكر بغيرك” التي تُعنى ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍلهشة، وتقوم بتنفيذ برامج الحماية المجتمعية والتي تهدف لدعم ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ التدريب، والدعم المهني والتعليمي والرياضي في كافة محافظات المملكة.

وأشادت السيدة ايمان بكيرات، رئيسةجمعية فكر بغيرك الخيرية، بأهمية مثل هذه المبادرات والتي تستهدف الفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع الأردني وخاصة في مثل هذا الوقت. وثمنت بكيرات الدور الذي تلعبه شركة أمنية في إدخال البهجة والسرور على الأطفال المستفيدين من الدعم الذي تقدمه جمعية فكر بغيرك الخيرية.

والجدير بالذكر، أن احتفال عيد الأضحى المبارك تم تنفيذه من خلال برنامج أمنية للتطوعUVolunteer ، إذ يهدف البرنامج لترسيخ ثقافة التطوع لدى موظفي الشركة ومساهمتهم في إحداث فرق داخل المجتمع الأردني ويعد أداة من أدوات الشركة لتعزيز قيم التواصل والعطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، وإلهام الشباب وإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين داخل مجتمعاتهم، وبالتعاون مع جمعية فكر بغيرك هي جمعية خيرية، مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وتأسست عام 2018 استثماراً لجهود أعضائها بعد سنوات طويلة من العمل التطوعي المتفرق ليكون تحت إطار مؤسسي منظم، تهدف الجمعية لتقديم العون الإنساني للفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع الأردني بكافة شرائحه.