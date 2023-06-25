ماهي العيدية التي طالب بها العموش عشية تصريحات الخصاونة؟

وطنا اليوم – نشر الوزير السابق بسام العموش منشورا طالب فيه المرجعيات الملكية بعيدية خاصّة للشعب الأردني”. وتحدّث المنشور الذي ارتبط بتوقيع الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش عن الأمل في عيدية ملكية للشعب الأردني.

وأوضح المنشور أن المطلوب ليس عيدية عبارة عن مال أو جاه بل إزالة “العلّة” التي تعتلي قلوب الأردنيين، ولم يوضح العموش تلك العلة التي يقصدها.

لكن يعتقد بأن المقصود تغيير شامل للرموز والنخب الرسمية الموجودة الآن.

وجاء منشور العموش بعد ان عصفت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة على حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة امام طلبة الجامعات .