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بيج سام وسيلاوي يشعلان مسرحَي “ريد بُل ساوند كلاش” في الأردن

منذ ساعة واحدة
بيج سام وسيلاوي يشعلان مسرحَي “ريد بُل ساوند كلاش” في الأردن

وطنا اليوم – شهد مساء الجمعة 23 يونيو عودة حفل “ريد بُل ساوند كلاش” الموسيقي الفريد إلى الأردن للمرة الرابعة، مع سيلاوي وبيج سام اللذين تربّعا على خشبتَي مسرح الحدث المميّز. وكان كلا الفنّانّين المحبوبَين جاهزَين لمعركة الأصوات أمام جمهور متحمّس تخطى عدده ثلاثة آلاف شخص.
وتوالى الفنانان خوض المراحل الخاصة للحفل وجولات التحدي المتتالية التي لم تخلُ من الصعوبة. وسعى كل منهما إلى استقطاب حماسة الجمهور من خلال هتافات التشجيع التي كانت تعلو وسط المنصّتَين المتواجهتَين. وشهد حفل هذا العام “معركة” موسيقية مذهلة بين سيلاوي وبيج سام في ساحة أرض المعارض في عمّان، حيث استمتع أكثر من 3000 من الحاضرين ببعض أهم الأغاني إلى جانب الإصدارات الجديدة للفنانَين.
وبدأ سيلاوي وبيج سام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بجولة تحمية، قبل أن ينتقلا إلى جولة الأغنيات المستعادة (The cover)، والتي غنى خلالها سيلاوي أغنية‘Calm Down’ للفنانRema وقام بيج سام بغناء ’يوم ورا يوم‘ للفنانة سميرة سعيد كلُّ بأسلوبه الخاص. وأكمل كلا الفنانين الجولات الأخريات The Takeover و the Clash بأشهر أغانيهم!
وشهدت جولة الدعوة الحرّة مفاجأتين، عندما قام سيلاوي بدعوة طارق الفقيه -فنان أردني صاعد- إلى المسرح ليشاركه بأداء أغنيته الشهيرة “حصل أنّ”، في حين رحّب بيج سام بعلي لوكا على خشبة المسرح لأداء أغنيته الشهيرة “متخافيش ياما”.
“ريد بُل ساوند كلاش” هو عبارة عن حفل موسيقي يرتكز على مواجهة موسيقية أو “معركة أصوات” على ما يُسمّى، بين فنّانَيْن محبوبَين. ويكون الفنّانان على خشبتَي مسرح أو منصّتين متواجهتَين، لتبدأ المنافسة بينهما على امتداد أربع جولات ساخنة من العروض والإبداعات الموسيقية. وقد أقيم الحدث في الأردن في 23 يونيو في ساحة أرض المعارض في عمّان برعاية زين، جيني، البنك الأهلي، إم جي موتور الأردن، جي-شوك، رؤيا ميوزيك، راديو هلا وراديو بلس 104.3.

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