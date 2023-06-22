الأردني الكويتي يشارك في رعاية وحضور منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان الحوكمة المخاطر والامتثال

وطنا اليوم:شارك البنك الأردني الكويتي برعاية منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان ” الحوكمة، المخاطر والامتثال ” والذي اقيم يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 في فندق انتركونتيننتال – عمان تحت رعاية الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الاردني وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع جمعية البنوك في الاردن وبمشاركة البنوك الاردنية ومصرفيين ومسؤولين وخبراء متخصصين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال من مختلف الدول العربية، واستمرت أعماله ليومين، وخلال حفل افتتاح المنتدى تم تكريم الجهات الراعية للمنتدى وتسليمها دروعاً تكريمية

وأكد الدكتور عادل شركس، خلال الافتتاح ، أهمية الملتقى لاقتصاديات الدول النامية حيث تعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من العناوين الأساسية لنجاح المؤسسات وتحديدا المؤسسات المالية. حيث أشار إلى أن معظم الاقتصاديات العالمية تعيش في ظل ظروف غير مسبوقة من حيث الارتفاع في معدلات التضخم والذي أدى إلى تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية كما رافق كل ذلك تراجع معدلات النمو العالمي وهذا كله يشكل ضغطا على أداء الشركات والبنوك، مبينا أن هذه الأزمات تحتم على السلطات الرقابية و المؤسسات المالية أن تعمل وفق افضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة مع إعطاء الأهمية القصوى لإدارة المخاطر.

وقد شارك نخبة من رؤساء إدارات المخاطر والامتثال من البنوك التجارية في جلسات المنتدى الحوارية بالإضافة الى عدد من الخبراء والمهتمين في هذا المجال.

هذا وقد شارك البنك خلال المؤتمر بجناح خاص عرض من خلاله خدماته ومنتجاته للحضور والزوار والمهتمين، وجاءت رعاية البنك لهذا الحدث ضمن مسؤوليته الاجتماعية في دعم المنتديات والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة كل ما يستجد على الساحة المصرفية، لاسيما و أن قضايا الحوكمة والمخاطر أصبحت محط اهتمام بالغ للمؤسسات المالية وتشكل نهجا متكاملا وشاملا يضمن للمؤسسة اتخاذ القرار السليم بما ينسجم مع مستويات المخاطر المقبولة لديه

من جانبه قام السيد وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية بتقديم الشكر للبنوك المشاركة والجهات الراعية لهذا الحدث مقدراً استمرارهم في دعم أنشطة اتحاد المصارف العربية والهادفة الى تعزيز أواصر العلاقات بين المصارف العربية وتطورها.