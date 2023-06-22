الصيادلة تعلن التوصل إلى اتفاق جديد مع شركات التأمين

وطنا اليوم:أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، أنه تم الاتفاق على الأسس الجديدة التي تحكم العلاقة بين نقابة الصيادلة كممثل لصيدليات المجتمع وبين شركات وإدارات وصناديق التأمين.

ومن أبرز هذه الأسس:

١- تنظيم آليات تسديد المطالبات المالية للصيدليات

٢- نسبة الخصم ستصبح ٣٪؜ بدلا من ٦٪؜ اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١ وبعض الأدوية نسبه الخصم صفر

٣- إلغاء عقود التأمين للصيدليات التي تخالف الأسس وتمارس أي نوع من المضاربات من جميع الجهات التأمينية

وقال العبابنة إن النقابة توصلت من خلال الحوار الجاد والمسؤول برعاية محافظ البنك المركزي وأداره التأمين في البنك

إلى أرضية مشتركة مع ممثلي اتحاد شركات التأمين الذين أبدوا تعاونا وتفهما لمطالب النقابة ووجهات نظرها

وقدم العبابنة الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحوار وكذلك للزميلات والزملاء الصيادلة لمواقفهم المشرفة في الوقوف خلف نقابتهم ومجلس النقابة في سعيها للحفاظ على حقوقهم مؤكدا أن المجلس يتابع العديد من ملفات المهنة مع الجهات المختصة للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الهيئة العامة بمختلف قطاعات المهنة