5 شركات ريادية من برنامج أورنج الريادي في VivaTech

وطنا اليوم:شاركت أورنج الأردن من خلال برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” في موسمه العاشر في مؤتمر الريادة والتكنولوجيا “Viva Technology” للعام 2023 الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تضمنت مشاركتها 5 مشاريع ناشئة من الموسم الحالي وكذلك اللجنة التوجيهية للبرنامج.

ويُعد VivaTech أكبر المؤتمرات الأوروبية للشركات الناشئة والتكنولوجيا منذ إطلاقه في العام 2016، بحضور تجاوز أكثر من 91 ألفاً وبمشاركة متحدثين من كبار الشخصيات العالمية بما فيها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لسبيس إكس وتسلا ومالك تويتر، وكريستل هايدمن الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية.

وحول أهمية دعمها، أكدت أورنج الأردن أن VivaTech فرصة ذهبية للشركات الناشئة لعرض مشاريعها أمام الرياديين والمدراء التنفيذيين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وصناع القرار، وكذلك الاستفادة من خبرات الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات التكنولوجية العالمية، وذلك من خلال جناح برنامج Orange Fab لمسرّعات الأعمال الذي يجمع كافة المشاريع الريادية على مستوى مجموعة أورنج العالمية.

وشارك هذا العام كل من Baladoor والتي أطلقت تطبيقاً لحجز المواعيد مسبقاً دون الحاجة إلى الانتظار في أماكن تقديم الخدمة، وTalentspace التي تعمل على التعريف بالفرص الوظيفية وإنشاء شراكات بين أصحاب العمل والموظفين، تطبيق EduHax الذي يساعد الأطفال في تعلم الرياضيات عن طريق الألعاب التفاعلية، وشركة Jusoorالتي تساعد الطلاب والمؤسسات التعليمية من خلال المحاكاة والمختبرات الافتراضية، بالإضافة إلى QuiqClaim والتي تعد منصة للتسوية والاستثمارات في قطاع التأمين الصحي.

وقد انضم لوفد أورنج الأردن اللجنة التوجيهية لبرنامج BIG للمشاركة في المؤتمر، بما فيها المدير التنفيذي لـ AB Ventures، فيصل حقي، والمدير التنفيذي لمجموعة رؤيا الإعلامية، المهندس فارس الصايغ، والرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال iPark، عمر حمارنة، رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أمجد صويص، والمديرة التنفيذية في أويسيس 500، لمى الفواز، ومن أورنج الأردن المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن، نائلة الداود، والمدير التنفيذي للابتكار الرقمي والبيانات والمال، ويلفرد إيفر.

ويعد هذا المؤتمر امتداداً لتركيز أورنج على دعم منظومة الريادة، وخاصة الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا في إيجاد حلول مبتكرة ومُجدية لدورها الهامّ في النمو الاقتصادي والمجتمعي. وتقدّم الشركة من خلال برنامجها الريادي BIG مختلف أشكال الدعم التسويقي، الإعلامي، الفني، والمشورة وفرص التشبيك والاستفادة من الخبراء وكذلك مساحة عمل متكاملة.

ويعدّ برنامج BIG في الأردن بموسمه العاشر إحدى مسرّعات مجموعة أورنج العالمية للشركات الناشئة ضمن “مركز أورنج الرقمي” المتواجد في 16 دولة، والتي يتم تشغيلها بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني GIZ ضمن منحة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ