الملكية الأردنية تدعم برامج نهر الأردن لتمكين المرأة في المجتمع المحلي وحماية الطفل

وطنا اليوم:وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومؤسسة نهر الأردن اتفاقية شراكة مجتمعية تهدف إلى دعم برامج المؤسسة المستدامة في مجال تمكين المجتمع المحلي وخاصة المرأة والطفل.

وقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن السيدة إنعام البريشي. وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الملكية الأردنية مدير تنفيذي الإتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية السيدة رزان الجبارات ومن جانب مؤسسة نهر الأردن مدير قسم الشراكات الاستراتيجية والتطوير السيد عقل عقل.

وتتضمن الاتفاقية دعم برامج مؤسسة نهر الأردن من خلال تمكين السيدات من المشاركة في معارض الطهي والحرف اليدوية الدولية لاستهداف أسواق جديدة وذلك من خلال تغطية كُلف السفر والشحن الخاصة بالمؤسسة وتمكين المزيد من سيدات المجتمع المحلي من تحسين ظروفهن الاقتصادية، إضافة إلى ترويج منتجات المؤسسة في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، ودعم برنامج حماية الطفل، وذلك من خلال وضع صناديق جمع التبرعات لدى مكاتب مبيعات الملكية الأردنية في الأردن.

الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قال تسعى الملكية الأردنية بشكل متواصل لخدمة المجتمع الأردني بجميع فئاته والمساهمة في دعم مشاريع الريادة الاجتماعية والمؤسسات المحلية غير الربحية مثل مؤسسة نهر الأردن ورسالتها التي تتماشى مع أهداف الشركة ورؤيتها المستدامة للمسؤولية المجتمعية، لا سيما في مجال التخفيف من حدة الفقر وتمكين النساء والشباب وتوفير فرص عمل تمكنهم من المساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي قالت:” تفخر مؤسسة نهر الأردن بشراكتها مع الملكية الأردنية والتي تدعم من خلالها برامج المؤسسة التي نسعى من خلالها لخلق فرص اقتصادية مستدامة وزيادة أعداد السيدات اللواتي يعملن ضمن هذه المشاريع الاجتماعية لتمكينهنّ من إعالة أسرهنّ، إضافة إلى تطوير مهارات سوق العمل والريادة وإدارة الأعمال لديهن، بالإضافة إلى أهمية دعم برنامج حماية الطفل من الإساءة، لبناء أردن أكثر أماناً للأسرة والطفل”.