مؤتمر فالكون العالمي يُكرّم المحامية نور عقل/ مستشار داخلي لدى كابيتال بنك‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك – الرائد في تقديم الحلول المصرفية والرقمية الشاملة – عن حصول المحامية نور عقل/ مستشار داخلي لدى البنك على جائزة Lex Falcon العالمية 2023 عن فئة “القانوني الرائد”.

وتسلّمت عقل هذه الجائزة في حفل تسليم جوائز Lex Falcon العالمية، الذي أقيم في دبي كجزء من مؤتمر LexTalk World Legal & IP Hybrid للاستشارات القانونية واستشارات الأعمال العالمي المرموق، الذي ضم مئات الخبراء التقنيين والقانونيين والمبدعين من كافة أنحاء العالم.

وجاء تكريم عقل تقديراً لخبراتها القانونية الواسعة التي تصل لأكثر من 13 عاماً في إدارة المفاوضات التجارية ومساهمتها القانونية في مشاريع عالية المستوى بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، كما ساهمت عقل بشكل فعال في بعض المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي وإنشاء البنك الرقمي لكابيتال بنك.

وفي العام 2022 تم ترشيح عقل كعضو في هيئة تمكين المرأة العربية في الأردن، كجزء من الاتحاد المصرفي العربي تحت الاتحاد الدولي للمصارف العربية.

وأعربت عقل عن سعادتها بالحصول على هذا التقدير الدولي والمرموق، من بين مئات من المتخصصين القانونيين الاستثنائيين الذين قدموا مساهمات مميزة في المجال القانوني، وأنه شرف حقيقي أن أقف بين هؤلاء المهنيين البارعين، مشيرة إلى الدعم اللامحدود وبيئة العمل المثالية التي يوفرها كابيتال بنك لموظفيه ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشهد مؤتمر LexTalk العالمي مجموعة واسعة من الجلسات والنقاشات التي تحدث عشرات الخبراء والمحكمين والمستشارين القانونيين لكبار الشركات العالمية ومدراء مكاتب محاماة عالمية عن كيفية رسم إطار قانوني ينظم المعاملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي AI والتكنولوجيا المالية FINTEC وتكنولوجيا سلاسل الكتل BLOCKCHAIN وحقوق الملكية الفكرية الإلكترونية E-IP وتكنولوجيا الميتافيرس والهولوغرام والتقاضي والتحكيم الإلكتروني وبرنامج ChatGPT.