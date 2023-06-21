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موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 500 شجرة مثمرة في كوخ دار نعمة

منذ 3 ساعات
موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 500 شجرة مثمرة في كوخ دار نعمة

وطنا اليوم:في جو عائلي، تملؤه مشاعر المحبة والاخوة وروح التعاون والعمل الجماعي، قام موظفو البنك الأردني الكويتي يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023 بالتعاون والتنسيق مع ” الجمعية العربية لحماية الطبيعة ” بمبادرة تمثلت في زراعة 500 شجرة مثمرة، ضمن الموسم الزراعي 2023 في كوخ دار نعمة التابع لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، في محافظة عجلون.
هذا وقد شارك السيد هيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك في هذا العمل التطوعي، حيث أعرب عن شكره وتقديره لجميع الموظفين المتطوعين بهذا العمل الجماعي الخير، واكد على ضرورة تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية في ترجمة أهداف التنمية المستدامة والتي تعنى بشؤون البيئة والحد من التصحر والأمن الغذائي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة.
هذا والجدير بالذكر بأن البنك الأردني الكويتي هو الشريك الاستراتيجي لمشروع ” كوخ دار نعمة ” التابع لمؤسسة الأميرة تغريد، حيث سيستفيد ما يقارب 100 سيدة بعرض بضائعهم خلال المعرض السياحي في دار نعمة، أما فرص العمل التي سيوفرها المشروع، تقدر بحوالي 30 فرصة بعد انتهاء المشروع مما سيفيد أكثر من 30 عائلة من خلال نظام انتاج القطعة، بالإضافة إلى وظائف إدارية ولوجستية للموقع.


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