رئيس الوزراء يعقد لقاء حواريا مع الشباب في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:يعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صباح اليوم الأربعاء، لقاء حواريا في الجامعة الأردنية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات حوارية للحكومة مع الشباب في جميع المحافظات، وفق إعلان رئاسة الوزراء، إيمانا منها بأهمية االحوار الجدي والتفاعل مع فئة الشباب والشابات لتبادل النقاش والأفكار.

ويتضمن اللقاء مجموعة جلسات حوارية، تبدأ بجلسة “رؤى اللتحديث.. الشباب محور الاهتمام، إذ يتحدث خلالها رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن رؤى التحديث الثلاث.

ويتحدث في الجلسات الفرعية وزارء وممثلون من مؤسسات رسمية ومن القطاع الخاص بهدف طرح مسارات رؤى التحديث الثلاث؛ السياسي والاقتصادي والإداري