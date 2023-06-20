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إطلاق مجموعة من خدمات الضمان على تطبيق سند

منذ 18 ثانية
إطلاق مجموعة من خدمات الضمان على تطبيق سند

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مجموعة من خدماتها الإلكترونية على تطبيق سند الحكومي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بهدف السماح للمواطنين للحصول على الخدمة من نافذة واحدة وبأسهل الطرق المتاحة.
وبيّنت المؤسسة أن خدماتها المتوفّرة حالياً على تطبيق سند تتمثل في (بيانات الحساب، خدمة الكشف التفصيلي، تعديل البيانات البنكية، تبليغ قرار تقاعد، تفاصيل الراتب التقاعدي، الرواتب التقاعدية التاريخية، البيانات الأساسية للمنتسبين اختيارياً، طلب انتساب اختياري، طلب ايقاف انتساب اختياري، طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمنتسبين اختيارياً، كشف حساب للمنتسبين اختيارياً، الدفعات للمنتسبين اختيارياً، تسديد اشتراكات الانتساب الاختياري).
ودعت المؤسسة جمهورها إلى الاستفادة من خدماتها المتوفرة عبر تطبيق سند من خلال تفعيل الهوية الرقمية، مؤكدة بأن العمل جارٍ وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإضافة مجموعة أخرى من الخدمات على تطبيق سند خلال الفترة القريبة القادمة.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كانت قد دعت كافة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة على تطبيق سند وذلك من خلال زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال تطبيقات مجموعة من البنوك، حيث يمكن التعرف على قائمة المحطات عبر الرابط
https://sanad.jo/Ar/Pages/SanadStations


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