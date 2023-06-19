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يوم وظيفي في الرصيفة بمشاركة 60 شركة لتوفير 150‪0 فرصة عمل

19 يونيو 2023
يوم وظيفي في الرصيفة بمشاركة 60 شركة لتوفير 150‪0 فرصة عمل

وطنا اليوم – نفذت بلدية لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء اليوم الإثنين أعمال اليوم الوظيفي الأول لها ويستمر على مدار يومين في الملعب البلدي في اللواء.

وافتتح اليوم الوظيفي، مندوبًا عن وزير العمل،مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجستي في الوزارة إبراهيم الساكت ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، بمشاركة نحو 60 شركة بهدف توفير 150‪0 فرصة عمل في مختلف القطاعات.

وقال رئيس البلدية شادي الزيناتي إن البلدية وضعت من أولويات عملها دعم المجتمع المحلي في مختلف المجالات ومساعدة الشباب وتمكينهم، مؤكدا أن المعرض لن يكون الأخير وسيتبعه معارض أخرى، تسهم في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل من خلال التشبيك مع الجهات المشغلة.

من جانبه بين الساكت أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق العمل الأردني كما أن الشباب الأردني لديه بعض النقص في المهارات الموجهه لسوق العمل وخاصة في النظم الحياتية ومهارات الشخصية والاستعداد الوظيفي وخاصة في الجامعات، مؤكدا ان المعارض الوظيفية إحدى التدخلات لتخفيف من ارتفاع معدلات البطالة والذي زاد في السنوات الأخيرة.

والقطاعات المشاركة في اليوم الوظيفي: قطاع الفندقة والسياحة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والمهن الطبية والتصنيع الهندسي وإدارة الأعمال وصناعة الأزياءوالفنون والتصميم والتجميل.

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