خبير للمعترضين على رفع قيمة المخالفات: التزم

وطنا اليوم:قال الخبير الاستراتيجي الدكتور عصام الملكاوي، إن تغليظ العقوبة يؤكد حرص جهاز الأمن العام على أخذ المخالفات على محمل الجد ، وبالتالي على المواطن أن يعي أن هذه العقوبات ليست عقوبات جباية كما يعتقد، بل عقوبات تقي من الحوادث الأليمة التي تشهدها الطرقات .

ووجه رسالة للأشخاص الذين اتهموا الحكومة بالجباية بعد رفع قيمة المخالفات، :”من السهل أن لا يتم مخالفتك، فقط التزم”.

وأضاف عبر شاشة ” التلفزيون الاردني ” أن القوانين لا تسير إلا بعملية تكاملية مع الجهات المعنية، مثل الأشغال والبلديات والمواطنين، مما يدعو إلى إجراء ما يسهل عمل القانون.

وبين أهمية تنظيم الطرقات تحديدا ذات المسربين، وتوضيح عقوبة عدم التزام النقل العام بالمسار المخصص له على الطرق، مؤكدا أنها في كل دول العالم تلتزم بالمسرب اليمين و بسرعات محددة.

وعن مفهوم الحادث غير المتعمد ، قال إنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدم اسقاط الحق العام ، لأنه يرتبط بالتزام المواطن بقواعد السير.

ودعا الملكاوي إلى البدء بحملة تثقيفية تزود المواطنين بأبرز التعديلات على القانون