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التربية توضح سبب استثناء المدارس الخاصة من قرار تقديم الدوام

19 يونيو 2023
التربية توضح سبب استثناء المدارس الخاصة من قرار تقديم الدوام

وطنا اليوم:أوضحت وزارة التربية والتعليم سبب تقليص العطلة الصيفية لطلبة المدارس وتمديد فترة الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة: إن السبب الرئيس لتقديم موعد دوام الطلبة يعود إلى الفاقد التعليمي الذي تفاقم خلال جائحة كورونا بعد تحويل الدوام إلى إلكتروني.
وأضاف أن الوزارة قامت بإجراء تمديد العام الدراسي ليبدأ دوام الطلبة في العشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي.
وأشار إلى أن الوزارة حاولت التفكير بعدة خيارات من ضمنها زيادة ساعات الدوام، لكن الخيار لم يصلح بسبب أن هناك مدارس على فترتين، لذا تم تمديد العام الدراسي هو الخيار الأمثل لتعوض الطلبة
وأوضح أنه تم استثناء المدارس الخاصة من القرار لان الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث أكبر من القطاع الخاص وهم لديهم برامجهم الخاصة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أوضحت التقويم المدرسي الجديد وفق الآتي:

– الأحد 13/8/2023 بدء دوام الهيئات التدريسية.
– الأربعاء والخميس 16/8/2023 و17/8/2023 تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم وأداء امتحانات الإكمال.
– الأحد 20/8/2023 بدء دوام الطلبة.
– الثلاثاء 19/12/2023 إلى السبت 6/1/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر.
– الأحد 7/1/2024 إلى السبت 20/1/2024 عطلة الشتاء.
– الأحد 21/1/2024 بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني.
– الأربعاء 8/5/2024 إلى الأحد 26/5/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر.
– السبت 1/6/2024 إلى الثلاثاء 25/6/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر.
– الأربعاء 26/6/2024 بدء العطلة الصيفية للطلبة.
– الأحد 30/6/2024 الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية.
– يكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي 217 يومًا


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