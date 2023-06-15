أيمن العلي يعلن إصابته بالسرطان ونشطاء يدعون له

وطنا اليوم:كشف أيمن العلي المشهور بـ”ملك جمال الأردن” عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام” عن إصابته بمرض السرطان.

ونشر العلي صورا وهو على سرير العلاج، مطالبا من متابعيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يلهمه الله الصبر والإرادة لمكافحة المرض.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأردن صورا للناشط العلي كالنار في الهشيم وتداول النشطاء صورا للعلي، مرفقة بالأدعية له بالشفاء العاجل من هذا المرض العضال، وأن يلهمه الصبر والإرادة للانتصار عليه.

واستذكر النشطاء العلي، عبر مقاطع فيديو كان ينشرها عبر منصاته المختلفة