تلفريك عجلون .. 4 دنانير للأردنيين و 8 للأجانب

وطنا اليوم:ما أن اعلن رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والتنموية، الدكتور خلف هميسات، عن اسعار تذاكر تلفريك عجلون حتى تشكلت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بين من يرى أن سعر التذكرة المباعة للأردنيين مرتفع واخرين اعتبروها مناسبة.

هميسات بين في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن تلفريك عجلون سيفتح غدا الجمعة، أبوابه أمام المواطنين والزوار بكامل طاقته الاستيعابية وسيكون سعر التذكرة في تلفريك عجلون؛ 4 دنانير للأردنيين و 8 دنانير لغير الأردنيين.

مواطنون اعتبروا سعر تذكرة تلفريك عجلون المباعة للاردنيين مرتفع، حيث أن أراد أي مواطن اسرته مكونة من 5 افراد فأن الرحلة التي قد تستغرق اقل من 10 دقائق ستكلفه 20 دينار وهذا يعد عبء كبير على رب الأسرة.

وطالبوا بضرورة إعادة النظر بسعر التذكرة وتخفيضها إلى نحو النصف للتشجيع على السياحة الداخلية.

فيما ابدى اخرون رضاهم الكبير عن هذا الانجاز الأردني الذي انتظره الاردنيين سنوات طويلة لانجاز والذي سيساعد على تنشيط السياحة في محافظة عجلون، مؤكدين على ان سعر التذكرة مناسب