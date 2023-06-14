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بنك الإسكان وشركة بروجرس سوفت يوقعان اتفاقية لتوفير خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للأعمال

14 يونيو 2023
بنك الإسكان وشركة بروجرس سوفت يوقعان اتفاقية لتوفير خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للأعمال

وطنا اليوم:وقع بنك الإسكان مؤخراً اتفاقية مع شركة بروجرس سوفت الأردنية الرائدة في مجال البرمجيات والحلول المالية والمدفوعات الرقمية، بهدف توفير أفضل حلول وخدمات إدارة النقد والسيولة الموجهة لخدمة عملاء البنك من قطاع الأعمال والشركات على اختلاف مجالاتها وأحجامها (Corporate Cash Management)، عبر قنوات البنك الإلكترونية بسهولة وبأعلى درجات الحماية والأمان.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروجرس سوفت، ميشيل وكيلة، بحضور ممثلين عن كلا الطرفين، ستتولى الشركة مهمة تطوير منظومة الحلول والخدمات التي سيتم إطلاقها لضمان انسيابية أعمال العملاء وتحسين الكفاءة والإنتاجية لديهم؛ ومنحهم سهولة الوصول وسرعة تنفيذ المعاملات المصرفية والحوالات المالية بكافة أنواعها في أي وقت ومن أي مكان، مع قدر كبير من التحكم.
وعبر الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي عن هذه الشراكة، قائلاً: “يسعدنا التعاون مجدداً مع شركة بروجرس سوفت لتطوير الحلول الرقمية التي تُعزز من خدماتنا الالكترونية التي نقدمها لعملائنا، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الرامية لتطوير بيئتنا التقنية باستمرار لتعزيز الآفاق أمام قطاع الأعمال والشركات الذي تشهد احتياجاته نمواً متواصلاً، وانطلاقاً من حرصنا على مواكبة احتياجات العملاء وتطوير الخدمات الهادفة إلى دعم عمليات البنك التشغيلية بما يضمن النمو والاستدامة.”
ومن جهته، صرح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروجرس سوفت، ميشيل وكيلة: “سيتمكّن بنك الإسكان من خلال الاستفادة من قوة حلولنا من تعزيز قدراته في صنع القرار وتشكيل علاقات متينة مع العملاء وتعزيز مكانته كجهة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات”، وأضاف قائلًا “إنّ لنا الشرف الكبير باختيارنا كمقدّم خدمات موثوق، ونشعر بالثقة التامة أنّ هذه الشراكة ستدفع بخدمات البنك إلى آفاق جديدة من التميّز”.
وتأتي هذه الخطوة من بنك الإسكان بصفته بنكاً رائداً يحرص على مواصلة تقديم الخيارات الجديدة والمتطورة من الحلول والخدمات الرقمية المواكبة للاتجاهات العالمية والمتناغمة مع رؤيته واستراتيجيته للتحول الرقمي، والتي يسهم من خلالها بتسريع انضمام شركات عملائه لهذا التحول، وبالتالي تمكينها ومساعدتها على النمو، كما يوفر لهؤلاء العملاء تجربة مصرفية عصرية وفعالة تنعكس على تعزيز نسب الشمول المالي


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