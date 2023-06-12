الإعلان عن هاكاثون 5G بملتقى الابتكار من أورنج

وطنا اليوم:سلّطت أورنج الأردن خلال مشاركتها في أعمال قمة الجيل الخامس للاتصالات التي عقدت مؤخراً الضوء على التزامها بمحور الابتكار ومدى أهميته على صعيد الاقتصاد والتنمية، حيث خصصت جناحاً خاصاً بها لعرض استخدامات تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، كما حرص خبراء الشركة على تقديم الرؤى والإجابة على الأسئلة والمشاركة في مناقشات حول إمكانات هذه التقنية.

وكانت أورنج الأردن قد أعلنت سابقاً عن رعايتها لقمة الجيل الخامس للاتصالات، إضافة إلى كونها شريكاً رسمياً في الفعالية التي تأتي بالتزامن مع بدء توافر خدمات الجيل الخامس في المملكة، وتأتي هذه القمة التي انطلقت أعمالها في السادس من حزيران بتنظيم من مجموعة المرشدون العرب، تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن.

وخلال جلسة “الجيل الخامس من أجل مستقبل أفضل”، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور، مدى أهمية الجيل الخامس في رسم مستقبل مختلف وهو بكل المقاييس أفضل وأسهل من ذي قبل، خاصة وأن هذه التقنية تتمتع بسرعات عالية تتيح للمستخدمين إنجاز أعمالهم والقيام بمهامهم على أتم صورة وفي وقت قياسي، معتبرها “المستقبل” على صعيد الأعمال والأفراد على حد سواء.

وأضاف منصور خلال الجلسة التي شاركه فيها عدد من صناع القرار والرأي أن استراتيجية أورنج الأردن للجيل الخامس تركّز في محورها على تعزيز الابتكار في المملكة، وذلك من خلال تمكين وتقديم الاستخدامات التي تتيحها هذه التقنية المتطوّرة بما يحدث تحوّلاً هائلاً في الأعمال، إلى جانب الحلول الرقمية التي تقدّمها أورنج.

وأكد منصور أهمية هذه التقنية في إحداث طفرة نوعية على صعيد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى إمكانياتها في مجالات متعددة وقطاعات مختلفة كالتعليم والرعاية الصحية عن بُعد، فضلاً عن كونها الركيزة الأساسية للمدن الذكية ومراقبة البيئة.

وضمن مشاركة أورنج في القمّة، قدّم مدير إدارة الجيل الخامس في أورنج الأردن، فراس البساط، عرضاً بعنوان “دراسة الحالة التجارية لتكنولوجيا الجيل الخامس” التي كشفت عن مجالات استفادة واستخدامات الجيل الخامس. وأكّد البساط أنّ هذه التقنية ستحدث تحوّلات كبيرة في مجالات عدة مثل المدن الذكية، الترفيه، الرعاية الصحية، الصناعة 4.0، التعليم والنقل بفضل سرعتها العالية وزمن الاستجابة المنخفض والاتصال الهائل، والإمكانات الجديدة التي تتيحها لتحسين الاتصال وتبادل البيانات.

وخلال حديثه، أكد البساط على أنّ تقنية الجيل الخامس تشكل حالة تجارية جيدة للحكومات، حيث يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع جودة الحياة، لافتاً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار في ظلّ هذه التقنية سيمكّن الحكومات من إنشاء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

كما أعلن البساط عن فتح باب التسجيل في “هاكاثون 5G” الأول في الأردن في “ملتقى الابتكار” من أورنج والذي يرحب بالمشاركين لتطوير الحلول والمنتجات المبتكرة التي تتيحها تقنية الجيل الخامس، بما في ذلك طلاب الجامعات والأساتذة والرياديين وخريجي برامج أورنج الرقمية والريادية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ “الابتكار الذي يميز الجيل الخامس يكمن في الاستخدامات التي سنستحدثها بفضل هذه التقنية”.

وفي جلسة بعنوان “التحديات والفرص المتاحة في مجال الجيل الخامس” تحدّث مدير إدارة هندسة الشبكات في أورنج الأردن، أيمن سرحان، عن أبرز التحديات التقنية والتنظيمية والاقتصادية المرتبطة بنشر شبكات 5G، بما في ذلك تخصيص الطيف، والاستثمارات في البنية التحتية ومخاوف الأمن السيبراني.

وأوضح سرحان أن الجيل الخامس سيكون ممكّناً رئيسياً للتحول الرقمي للأعمال، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحسين عمليات الشركات وتعزيز تجارب الزبائن وبالتالي دفع النمو للأعمال في العديد من القطاعات، بفضل إمكانات هذه التقنية الكبيرة والهامّة.