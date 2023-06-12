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مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo يُقيم بطولة FIFA 23

منذ 50 ثانية
مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo يُقيم بطولة FIFA 23

وطنا اليوم:ضمن إسهاماتها المتواصلة لتمنية المواهب الأردنية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة لاستضافة البطولات والفعاليات في مجال الرياضات الإلكترونية، أقامت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Joبطولة“FIFA 23” .
وأُقيمت نهائيات البطولة يوم الجمعة في مجمع الملك الحسين للأعمال، وسط أجواء تنافسية مليئة بالحماس، بمشاركة 8 لاعبين تأهلوا من أصل 123 لاعباً سجلوا في البطولة ، حيث بُثت النهائيات عبر حساب مركز زين للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo” على منصة فيسبوك، وقام بالتعليق على المباريات النهائية محمد علي الشهير بـ (Chexali).
وقدّمت شركة زين الأردن جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز وليد أبو سرية بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 300 دينار أردني، وحاز أحمد العدوان على المركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار، وحلّ محمد أبو الجدايل في المركز الثالث وحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 دينار أردني.


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