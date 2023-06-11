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إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)

منذ 34 ثانية
إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد.

وشملت الإحالة الأسماء التالية من رتبتي عميد وعقيد:

عميد حاتم يعقوب فهد

عميد غسان خالد علي

عميد هزاع داوود محمد

عميد قاضي عاطف خلف نزال

عميد عدنان صياح عياش

عميد عبدالله عوده عسكر

عميد ركن قاضي بادي مسلم حمد

عميد علي عبدالسلام سالم

عميد حسام صايل عبدالكريم

عميد محمود حسين علي

عميد محمد عبدالرحيم محمد

عميد محمد عقاب علي

عميد ركن بكر عوده علي

عميد مؤيد ياسين مصطفى

عميد سهم احمد عطا

عقيد ركن احمد علي سودي

عقيد بسام محمود رجا

عقيد نضال عبد الله حسن

عقيد سامر علي عوض

عقيد ايمن عبد الرحمن هليل

عقيد عمر محمد محمود

عقيد حسن عواد محمد

عقيد محمد علي منصور

عقيد اشرف احمد هلال

عقيد خالد سليمان محمد

عقيد علاء الدين محمد عبد الفتاح

عقيد مصطفى فهد مصطفى

عقيد فالح اسماعيل خليف

عقيد ركن عماد احمد مجلي

عقيد جهاد محمد فلاح

عقيد ركن محمد حسن محمد

عقيد مامون محمد عبد الرحمن


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