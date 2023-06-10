عضو هيئة تدريس جامعة البلقاء يرد على ما نشره موقع وطنا اليوم الاخباري “وسائل اعلام تنشر خبر بالشقلوب”

وطنا اليوم- عملا بحرية الراي وحق الرد وصل وطنا اليوم ردا من عضو هيئة التدريس المعني بالخبر المنشور على موقع وطنا اليوم في الرابط التالي: :https://watananews.com/295880/

لاحقا لم تم نشره في موقعكم المحترم ارجو بيان الرد التالي: