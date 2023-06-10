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عضو هيئة تدريس جامعة البلقاء يرد على ما نشره موقع وطنا اليوم الاخباري “وسائل اعلام تنشر خبر بالشقلوب”

منذ 14 دقيقة
عضو هيئة تدريس جامعة البلقاء يرد على ما نشره موقع وطنا اليوم الاخباري “وسائل اعلام تنشر خبر بالشقلوب”

وطنا اليوم- عملا بحرية الراي وحق الرد وصل وطنا اليوم ردا من عضو هيئة التدريس المعني بالخبر المنشور على موقع وطنا اليوم  في الرابط التالي: :https://watananews.com/295880/

لاحقا لم تم نشره في موقعكم المحترم ارجو بيان الرد التالي:

  1. جاء قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية بتاريخ 23/8/2013 على أنني لم احصل على الموافقة الرسمية لأجراء هذه الاستشارة وقد ثبت عكس ذلك لدى المحكمة حيث حصلت على الموافقة. وفي هذه الحالة يكون القرار قد استهدفني بشكل شخصي.
  2. جاء قرار مجلس العمداء بأن ادفع كامل المبلغ للسبب أعلاه وهو 33 الف دولار أي نسبة 100% وقد قامت المحكمة بإلغاء هذه النسبة واكتفت بنسبة 50%. وهذا الغاء لقرار مجلس العمداء الذي اتخذ سابقا.
  3. رسمياً تم استئناف هذه النسبة لتكون 20% كما هو معمول في كافة الجامعات الأردنية.
  4. تم سابقا وبتاريخ 23/8/2023 نشر خبر عن هذا الامر في سياق أن الجامعة استردت مبالغ مالية لصالحها وبإيحاء القصد منه الإساءة. وكان لابد من التأكيد على ان الامر عبارة عن استشارة ودراسة فنية وليس شيء آخر لا سمح الله. علماً بانه لم تطالبني او تسألني أي من الجهات الرقابية كديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعادة أموال تم الحصول عليها بغير وجه حق

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