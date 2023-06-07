بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك الاتحاد يحصل على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية لعام 2022

منذ ساعة واحدة
بنك الاتحاد يحصل على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية لعام 2022

وطنا اليوم: تم اختيار بنك الاتحاد للمرة السادسة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنحه جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية لعام 2022، وتم الإعلان عن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأربعاء 17 أيار.

ومُنحت الجائزة لبنك الاتحاد تقديراً لأدائه المتميز في تقديم الخدمات المصرفية لتمويل التجارة الدولية وتحقيق أكبر عدد من المعاملات ضمن إطار برنامج التمويل التجاري (TFP) في عام 2022، لما لذلك من دور مهم في دعم الاقتصاد، حيث يسعى البنك دائماً لتمكين مجتمعه من خلال تطوير أفضل أدوات تمويل التجارة الدولية التي يستوحيها من احتياجات السوق.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال فادي مرعي، رئيس إدارة الخزينة والاستثمار والعلاقات الخارجية في بنك الاتحاد: “حصولنا على هذه الجائزة من مصدر معتمد مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو مصدر فخر لنا ودافع قوي بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا لتحقيق مزيد من التفوّق والتميّز”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:28

حركة نشطة بجمرك الدرة مع البدء بإطلاق مشروع نيوم

10:22

الأردن يستضيف الأربعاء اجتماع اللجنة الإقليمية بمنظمة السياحة العالمية

10:18

الكويت: المعارضة تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

10:01

أمنية تفتتح عاشر مدرسة في وادي موسى

09:57

وفيات الأربعاء 7-6-2023

09:54

7.5 ملايين دولار من البنك الدولي لإصلاح التعليم في الأردن

09:46

إحالة 13 مؤسسة صحية للنائب العام في أيار

09:41

الدفاع المدني للمتنزهين: ابتعدوا عن الطهي قرب الأعشاب

09:35

عويس: خطط البحث العلمي تراوح مكانها في الأردن

09:27

إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى بريطانيا

09:12

السير تكشف سبب حادث المفرق المروع

06:31

سؤال يثير موجة غضب داخل اسرائيل..ماذا كان يفعل المجند والمجندة الاسرائيليين في كوخ متر في متر حين قتلهما الجندي المصري ؟

وفيات

وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023وفيات الأحد 4-6-2023