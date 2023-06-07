بنك الاتحاد يحصل على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية لعام 2022

وطنا اليوم: تم اختيار بنك الاتحاد للمرة السادسة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنحه جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية لعام 2022، وتم الإعلان عن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأربعاء 17 أيار.

ومُنحت الجائزة لبنك الاتحاد تقديراً لأدائه المتميز في تقديم الخدمات المصرفية لتمويل التجارة الدولية وتحقيق أكبر عدد من المعاملات ضمن إطار برنامج التمويل التجاري (TFP) في عام 2022، لما لذلك من دور مهم في دعم الاقتصاد، حيث يسعى البنك دائماً لتمكين مجتمعه من خلال تطوير أفضل أدوات تمويل التجارة الدولية التي يستوحيها من احتياجات السوق.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال فادي مرعي، رئيس إدارة الخزينة والاستثمار والعلاقات الخارجية في بنك الاتحاد: “حصولنا على هذه الجائزة من مصدر معتمد مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو مصدر فخر لنا ودافع قوي بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا لتحقيق مزيد من التفوّق والتميّز”.