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اكثر من 8 وفيات بحادث سير في المفرق

منذ 9 دقائق
اكثر من 8 وفيات بحادث سير في المفرق

وطنا اليوم – الأمن . . يوضح حادث المفرق

أسفر حادث سير مروّع وقع في البادية الشمالية بمحافظة المفرق عن وقوع 8 وفيات على الأقل وإصابة 13 آخرين اليوم الثلاثاء . .

وأوضح المصدر أن الحادث وقع قرب مثلث نايفة بجانب طريق المفرق – الرويشد . .

وأشار إلى أن العدد الكبير من الضحايا جاء لأنهم كانوا يركبون في صندوق بكب تشارك في الحادث مع ديانا . .

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة باديه المفرق تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة البادية الشمالية . .

ونتج عن الحادث وفاة (8) اشخاص وإصابة (13) آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم . .

بدورها عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى البادية الشمالية والمفرق الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري وتم فتح تحقيق مروري بالحادث . .
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