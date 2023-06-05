لجنة برلمانية تلتقي القائم بأعمال السفارة السورية

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السورية النائب خالد أبو حسان، إن عودة سورية إلى الجامعة العربية خطوة في الاتجاه الصحيح لدورها المحوري والاستراتيجي في المنطقة.

وأكد خلال لقاء اللجنة القائم بأعمال السفارة السورية لدى عمان عصام نيال، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، فضلا عن بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن عودة سورية إلى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية، سيكون له الأثر الكبير في تعزيز وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدد على أن عمان ودمشق تجمعهما علاقات وروابط أخوية مشتركة، داعيا إلى تطوير العلاقات وتوحيد الجهود لتذليل أية معيقات أو تحديات تعترض تطويرها، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم المجتمعي.

بدورهم، أكد النواب: بلال المومني، ميادة شريم، أحمد السراحنة، آمال الشقران، فواز الزعبي، عمق العلاقات الأردنية السورية، ومدى الروابط الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جهته، ثمن نيال الدور الأردني الكبير المبذول لعودة سورية إلى الجامعة العربية، ومواقفه الداعمة لدمشق، مؤكدا أهمية تكثيف الزيارات البرلمانية إلى سوريا.

وشدد على ضرورة تعزيز وتطوير آفاق التنسيق البرلماني المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وخدمة قضايا الأمة.