تخريج الفوج الأول من مختبر التصنيع الرقمي من أورنج في الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم:احتفلت أورنج الأردن والجامعة الهاشمية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج مختبر التصنيع الرقمي وافتتاح مختبر أورنج للتصنيع الرقمي Orange FabLab الدائم في الجامعة، وتحديداً بكلية الهندسة، وهو أحد 6 مختبرات موزعة حول المملكة لتمكين الشباب من اكتساب مهارات التصنيع الرقمي وتطبيق أفكارهم الريادية، في إطار مشروع (مساحة الابتكار) برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار اﻷردن” من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

ويعد هذا المختبر الأول الذي تفتتحه أورنج في الجامعات الأردنية، بحضور كل من رئيس الجامعة الهاشمية، الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، وعدد من كبار المسؤولين في الجامعة، عميد كلية الهندسة، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

سيوفر المختبر التدريب على معدات التصنيع الرقمي لمساعدة الشركات الناشئة والمبتكرين على إنشاء نماذج أولية لمنتجاتهم الخاصة. وتشمل معدات المختبر طابعات ثلاثية الأبعاد، محطة عمل إلكترونية لمشاريع الروبوتات التي تستخدم وحدات تحكم دقيقة، قواطع ليزر لنقش الألواح الخشبية والأكريليك والكرتون، راوتر CNC لقص ونقش الألواح الخشبية، آلة تصنيع الألواح الإلكترونية ومجموعة كاملة من الأدوات اليدوية.

وخلال الافتتاح الرسمي للمختبر، تمّ تخريج الدفعة الأولى للطلبة المنضمين لبرنامج المختبر العملي في التصنيع الرقمي والبالغ عددهم 20 طالباً وطالبة والذين حصلوا على تدريب متكامل على مهارات وأجهزة وأدوات التصنيع الرقمي.

وحول هذه الخطوة، قال رئيس الجامعة الهاشمية، الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون: “فخورون بهذا التشبيك النوعي مع أورنج وبدعم من الاتحاد الأوروبي والذي نفتتح من خلاله مختبر التصنيع الرقمي FabLab، مما يتيح فرصة استثنائية لتدريب وإكساب منتسبي الجامعة وهندستها والمجتمع المهارات التقنية والمعرفية اللازمة لتهيئتهم لمعطيات الثورة الصناعية الرابعة”.

وأضاف الأستاذ الدكتور الزبون أن نموذج الـ FabLab من أنجح الوسائل الفعالة لتنمية وتحفيز الإبداع والابتكار والتي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في تمكين الشباب والموهوبين ورواد الأعمال والمهنيين وجميع المستخدمين من ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس عبر بلورة أفكارهم وتصميم وتنفيذ نموذجها النهائي تمهيداً لمرحلة التصنيع التجاري.

وأكدت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن أورنج تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بتوفير التدريب النوعي المتخصص الذي يكسب الطلبة المهارات التقنية الحديثة وبشكل شامل وعميق لتمكينهم من الدخول بقوة إلى أسواق العمل أو إطلاق أعمالهم الخاصة والريادية، موجّهة شكرها للاتحاد الأوروبي على الشراكة المتينة التي تجمعه بأورنج في هذا الجانب وكذلك الجامعة الهاشمية.

وأشارت الدبابنة إلى أن أورنج تركز ضمن مسؤوليتها المجتمعية على التعليم الرقمي والشمول الرقمي والريادة والبيئة، وهي ركائز تحرص عليها في تمكين الشباب الجامعي، كما دعت الطلبة إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية في المختبر الذي صمّم لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم العملية.

وفي نهاية الافتتاح، تمّ عرض فيديو قصير يظهر المشاريع التي أنجزها المتدربون من الطلبة وقد كانت مشاريع محفزة ومتنوعة تناولت المجالات البيئية والرعاية المستمرة للحياة اليومية وتسهيل حركة المكفوفين وتحسين كفاءة الطاقة وغيرها.

يعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي