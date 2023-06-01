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محمد عبده وعمر العبداللات في دويتو بزفّة الحسين

منذ ساعة واحدة
محمد عبده وعمر العبداللات في دويتو بزفّة الحسين

وطنا اليوم:أحيا النجمان محمد عبده وعمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، مساء اليوم الخميس، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف، وذلك في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله في القصور الملكية الأردنية العامرة.
وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه:
“عمان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)، فيما بدا السرور والإبتهاج واضحاً على وجوه الحضور بهذه المناسبة السعيدة


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