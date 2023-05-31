آل باتشينو يرتقب مولوده الرابع من صديقته الكويتية

وطنا اليوم:يرتقب النجم الأميركي المخضرم، آل باتشينو، البالغ من العمر 82 عاما، وصديقته ذات الأصول الكويتية، نور الفلاح، قدوم طفلهما الأول، وفقا لما ذكر ت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية.

وبحسب متحدث باسم النجم الأميركي فإن عارضة الأزياء، نور الفلاح، البالغة من العمر29 عامًا، حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام” العراب” الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

ولدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت.

كما سبق له أن أنجب التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عامًا من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانجيلو.

في مقابلة مع مجلة “نيويوركر” في العام 2014، كشف آل باتشينو عن رغبته بأن يكون جزءا من حياة أبنائه على عكس والده، الذي ترك عائلته عندما كان الممثل الأميركي في الثانية من عمره.

وقال وقتها: “إنجاب الأطفال ساعدني كثيرًا. كنت أعلم بوعي أنني لا أريد أن أكون مثل والدي، فقد رغبت على الدوام أن أكون معهم.. لدي ثلاثة أطفال وأنا مسؤول عنهم وجزء من حياتهم”.

وتابع: “عندما لا أكون قريبا منهم فإن ذلك يكون أمرا مزعجا لي ولهم على حد سواء”.

من هي نور الفلاح؟

ولدت نور الفلاح في الكويت من أب كويتي وأم أميركية، ولكنها نشأت وترعرعت في الولايات المتحدة، بحسب مجلة “هاربرز بازار” الأميركية.

وسبق لها أن ارتبطت عاطفيا بالموسيقي والمغني البريطاني، ميك جاغر، في العام 2017، وبعدها واعدت الملياردير نيكولاس بيرغروين في العام 2018.

ودرست نور في جامعة جنوب كاليفورنيا، قبل أن تنتقل إلى جامعة كاليفورنيا للحصول على درجة الماجستير في التفلزيون وإنتاج الأفلام.

وتشغل نور حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة “Lynda Obst Productions” في شركة “سوني”، في حين ذكرت تقارير أنها تعمل على إعداد فيلمين روائيين