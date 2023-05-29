مجموعة مطاعم حمادة تنظم احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم – نظمت مجموعة مطاعم حمادة احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال المملكة السابع والسبعين تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعبير عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين يستذكرون فيها مسيرة البناء التي شملت مختلف مناحي الحياة، فبات الأردن معها دولة محورية قوية وبوابة اقتصادية من خلال جملة الاتفاقيات الموقعة مع عديد من التكتلات الاقتصادية الدولية.

وأضاف ان الأردنيين بمختلف أطيافهم يفخرون بمسيرة الوطن والإنجازات التي حققها منذ بواكير الاستقلال وشكلت نقطة تحول لبناء دولة عصرية تحترم وتقدر الإنسان، مستمدة قيمها من إرث ومبادئ الثورة العربية الكبرى.

وأكد حمادة أن الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها الأردن منذ الاستقلال حولت البلد لموطن للتجارة والاستثمار يدعمها الأمن والاستقرار ومزايا وحوافز وفرص اقتصادية ما زالت تحتاج لمزيد من الجهد لاستغلالها.

واشار حمادة الى اهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي حددت مسار الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل وجاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني الى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري.

وبين أن رؤية الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية إلى أفعال ونتائج ملموسة على أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص العمل للأردنيين.

رفع حمادة باسم المجموعة والعاملين فيها اسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد داعيا الله عز وجل أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.