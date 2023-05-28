وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأحد، عن تعطيل دوام البنوك المرخصة العاملة في الأردن الخميس المقبل، إضافة لعمل البنك المركزي؛ بمناسبة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وينتهي دوام موظفي البنك المركزي والبنوك المرخصة الأربعاء، عند الساعة 1 ظهرا