نفاد تذاكر حفل الجسمي بالمدرج الروماني خلال 15 دقيقة

وطنا اليوم:أعلن الفنان الشهير حسين الجسمي، في تغريدة له عبر منصة تويتر، عن نفاد تذاكر حفله المجاني بالمدرج الروماني خلال 15 دقيقة فقط من طرحها، الذي يقام بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة.

وكان الجسمي قد قال إن الحفل سيقام عند الساعة التاسعة مساءً من يوم السبت الموافق 3 حزيران.

ولفت إلى أن الحفل مجاني بإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيًا الحاصلين على تذاكر التواجد في الموقع قبل الحفل بساعتين.