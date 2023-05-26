بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

نفاد تذاكر حفل الجسمي بالمدرج الروماني خلال 15 دقيقة

منذ ساعة واحدة
نفاد تذاكر حفل الجسمي بالمدرج الروماني خلال 15 دقيقة

وطنا اليوم:أعلن الفنان الشهير حسين الجسمي، في تغريدة له عبر منصة تويتر، عن نفاد تذاكر حفله المجاني بالمدرج الروماني خلال 15 دقيقة فقط من طرحها، الذي يقام بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة.
وكان الجسمي قد قال إن الحفل سيقام عند الساعة التاسعة مساءً من يوم السبت الموافق 3 حزيران.
ولفت إلى أن الحفل مجاني بإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيًا الحاصلين على تذاكر التواجد في الموقع قبل الحفل بساعتين.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

21:19

قراءة تحليلية في واقع حرب عزة

20:48

سيدة أمريكا الأولى تبدأ الثلاثاء المقبل جولة عربية تشمل الأردن

20:31

الأردن : ما يفعله نتنياهو أكثر من مجرد استفزازات

20:21

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبًا للعدالة من الأردن

20:12

الأمير غيداء طلال تهنئ نجلها حسين بتخرجه من الجامعة

20:07

عربيات: بدأنا خطة لترويج السياحة الدينية بشقيها الإسلامية والمسيحية

19:31

بعد دعوة جيش السودان لتسليح الجميع.. تحذير من سيناريو صادم

19:03

اعتقال صاحب مقهى تركي طرد امرأة محجبة

18:54

منصة إلكترونية لتهنئة ولي العهد والآنسة رجوة

18:46

23 مليار دولار تجارة الأردن مع دول يرتبط معها باتفاقيات تجارية

18:43

وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن

18:28

فنان العرب محمد عبده يحيي ليلة استثنائية في البترا

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله