وزير أسبق يُعلق على احتفالات الاستقلال في عمان

وطنا اليوم:علق الوزير الأسبق مروان جمعة على الاحتفالات في عمان بمناسبة يوم الاستقلال. وقال جمعة في منشور له عبر صفحته على الفيس بوك :

غلطت وطلعت اتجاه عبدون من الشميساني وبالعودة هذا اللي شفته: كمية غير محدودة من الفرح المصطنع الزائف من اغلاق كامل للشوارع والمخالفات بشتى انواعها من السرعة الجنونية والتجاوز الخطير والقيادة فوق الارصفة والقفز من جهة لجهة فوق الجزر الوسطية والخروج الشبه كامل من السيارة واخفاء لوحات السيارات وكتابة عبارات تافهة مكان الرقم فهذا هو الاحتفال بالاستقلال؟! تغطية سيارتك بالاعلام وكتابة اسم عشيرتك ومنطقتك بكل محل ما بيعطيك الضو الاخضر لتخالف كل قواعد السير وتعرض حياة الناس للخطر!! كل هذه الاشكال اللي تعتبر حالها فوق القانون هي اللي لازم نتبرا منها ونحاسبها اشد محاسبة، ساعتها عيد الاستقلال بكون فعلا حدث سعيد!!