بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

صورة لعمان بعدسة رائد فضاء إماراتي بمناسبة عيد الاستقلال

منذ ساعة واحدة
صورة لعمان بعدسة رائد فضاء إماراتي بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية التقط صورة للعاصمة عمان ليلا بمناسبة عيد الاستقلال.
وكتب النيادي عبر تغريدته على تويتر قائلا:
سلامي لأهل النشاما إخوتنا في الأصالة العربية وأهل الشهامة والكرم سلام لأردن الحضارة والجمال من بتراء الأنباط إلى البحر الميت بمناسبة ذكرى استقلال الأردن اهديكم هذه الصورة للعاصمة عمان التي لها في القلب مكانة خاصة

يب5454545454545454545454545454545454545454545454545454545454 1 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:22

بقوانين النظام.. 14 مليون سوري يواجهون خطر مصادرة أملاكهم

20:13

منشورات صحفية توثق تفاصيل قبل 100 عام من التاريخ الأردني

20:05

العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين بمستشفى أردني

19:46

موسكو جديدة بـ عبقرية الروس على أرض الفراعنة

19:30

رئيس مجلس النواب : نفاخر بقيادتنا عنان السماء

19:23

الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية (أسماء)

19:18

الخصاونة: بذكرى الاستقلال تحية إكبار للأردنيين الأشاوس

19:11

الملك يرعى احتفالية عيد الاستقلال في قصر رغدان

19:08

السماح باستخدام علم ولي العهد في الواجبات وعلى وسائط نقله

19:03

أردنيون يستذكرون أول طابع بريدي للمملكة

17:25

عاجل – إرادة ملكية سامية : نحن عبدالله ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية اقتضى مايلي

16:38

إطلالات وزيرة خارجية ليبيا تثير الجدل

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله