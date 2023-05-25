صورة لعمان بعدسة رائد فضاء إماراتي بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية التقط صورة للعاصمة عمان ليلا بمناسبة عيد الاستقلال.

وكتب النيادي عبر تغريدته على تويتر قائلا:

سلامي لأهل النشاما إخوتنا في الأصالة العربية وأهل الشهامة والكرم سلام لأردن الحضارة والجمال من بتراء الأنباط إلى البحر الميت بمناسبة ذكرى استقلال الأردن اهديكم هذه الصورة للعاصمة عمان التي لها في القلب مكانة خاصة