القيسي : توزيع تذاكر مجانية على الأجهزة الامنية والجيش وأمانة عمان

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي اليوم الخميس، ان مشاركة فنانين عرب في الحفل الفني بمناسبة زفاف ولي العهد عبارة عن هدية منهم للشعب الأردني ودون مقابل مادي.

وبين القيسي انه تم توزيع تذاكر مجانية لحفل الفنانين العرب في ستاد عمّان للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأمن العام وأمانة عمّان ليحضروا مع عائلاتهم.

واضاف انه لن يسمح بدخول أي شخص إلى الحفل الفني في ستاد عمّان إلا لحاملي التذاكر.

وكشف ان الوزارة قامت بترتيب ستاد عمّان الدولي لحفل الفنانين العرب وإصدار التذاكر للحفل.