مصدر: دخول حفلة النجوم العرب لحاملي التذاكر فقط

وطنا اليوم:أكدّ مصدر مطلع أنّ دخول فعالية حفل نجوم العرب الذي سيقام في ستاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 أيار 2023 يتقصر على حاملي التذاكر فقط .

ويشارك في الحفل فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 أيار، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، وفقا لما نشرت الصفحة، مطالبة المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية

كما تتوافر حافلات نقل مجانية لحاملي التذاكر من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 – 6.30 مساء